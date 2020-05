Stuttgart/München - Was für ein unfassbares Topspiel in der Zweiten Bundesliga. Nach einem 0:2-Rückstand kam der VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV noch einmal zurück und gewann am Ende dank einer Last-Minute-Tores von Gonzalo Castro doch noch mit 3:2.

Die erste Halbzeit ging aus Sicht der Schwaben noch komplett in die Hose. In der zweiten Hälfte dreht sich das Bild dann um 180 Grad und der HSV bekam kein Bein mehr auf den Boden - so unterschiedlich fielen dann auch die Netzreaktionen aus:

Ist der Klassenerhalt rechnerisch eigentlich schon sicher?#VfBHSV#VfB — Blog aus Cannstatt (@blogcannstatt) May 28, 2020

#VfBHSV #VfB Nie mehr 1. Liga ! Oder wird in der 2.HZ alles besser weil wir auf die Cannstatter Kurve spielen ? — Micha B. (solange wir in der Kurve stehen) (@ScherzEuropas) May 28, 2020

Könnte den Spielern des @VfB jemand mal erklären, dass sie 3. in der 2. Liga sind und um den Aufstieg bangen müssen. #VfBHSV — @kg (@kngregorian) May 28, 2020

Die zweite Halbzeit erfreute wieder mehr User.

Wenn du denkst,

es geht nicht mehr,

kommt von irgendwo

ein Sasa her.#VfB #VfBHSV — Danny1893 (@DannyDan1893) May 28, 2020

Ich bin zu alt für den Scheiß 🙄🙄🙄#VfBHSV — 🇩🇪 Fritz Freile 🇭🇷 (@_Paperlapapp) May 28, 2020

Wenn Sasa trifft steigen wir auf... da lege ich mich fest... #VfB #VfBHSV — Fritz1893 (@fritz1893) May 28, 2020

es gibt nur einen Verein der ansatzweise so doof ist wie der vfb - den hsv ! #VfBHSV — Olmos (@magicmosi) May 28, 2020

Dann kam das Siegtor für den VfB durch Gonzalo Castro.

Ich schütte jetzt mal Wasser in den Wein: stellt euch die Emotionen im Stadion vor 🙃#VfBHSV pic.twitter.com/EDIJ47zFa9 — Tim (@impsch1893) May 28, 2020

Das war der Wendepunkt. In zwei Jahren spielen wir wieder gegen Barcelona und Manchester. Da leg ich mich fest. So! #VfB #VfBHSV — Grotifunk (@danjol_lupardo) May 28, 2020

Und ihr wollt wirklich in die 1. Liga aufsteigen & gegen Gladbach, Dortmund und co. spielen? Schämt euch & reißt euch mal endlich den Arsch für uns Fans auf!!!! Bin sprachlos, traurig und wütend zugleich. #VfBHSV — Kimberly (@KimBuchholz99) May 28, 2020

Wenn die am Sonntag gegen Wiesbaden nicht gewinnen brauchen die erst gar nicht die Saison zu Ende spielen #VfBHSV — Hamburger Jung (@Marcell501Avis) May 28, 2020

Ja komm ich hab kein Bock mehr so eine scheiße!!! Wie kann man so dumm sein. Lasst es doch einfach... #VfBHSV — Innovativus (@Innovativus) May 28, 2020

Ach dann werden wir eben auch 2. Liga Dino #VfBHSV — Lassilo McLovin (@MrPetersilius) May 28, 2020

Ist das noch mein VfB der hier ein 0:2 dreht? #VfBHSV 3:2 — Thibaud (@7hibaud) May 28, 2020

Schön, dass ich nichts gesehen hab und grad Twitter einschalte #VfBHSV — cipi (@Coolik0711) May 28, 2020

Wie schon die Wochen /Monate zuvor... Heute ist ein schöner Tag um Hecking zu entlassen... #hsv #VfBHSV — Meckerzausel (@meckerzauselHL) May 28, 2020

