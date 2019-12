Premier League

Holtby und Co.: Diese Deutschen kicken in der englischen Championship

Mit Lewis Holtby (Mi.) hat der nächste deutsche Profi in Englands Championship einen neuen Verein gefunden. Der Ex-HSV-Star unterschrieb bei den Blackburn Rovers und ist der neunte Deutsche in der Championship. ran.de gibt einen Überblick über die Championship-Profis "Made in Germany".