Sandhausen (SID) - Der Kader von Fußball-Zweitligist SV Sandhausen für die neue Saison nimmt weiter Formen an: Wie der Verein am Dienstag mitteilte, kommt Mittelfeldspieler Carlo Sickinger (23) vom 1. FC Kaiserslautern. Sein Vertrag beim Drittligisten lief in diesem Sommer aus.

Sickinger spielte seit 2018 in Kaiserslautern und erzielte in insgesamt 80 Spielen in der 3. Liga drei Treffer. Nach den Offensivspielern Christian Kinsombi (KFC Uerdingen) und Cebio Soukou (Arminia Bielefeld) sowie Torhüter Patrick Drewes (VfL Bochum) ist Sickinger der vierte Zugang des SVS.