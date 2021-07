Bremen (SID) - Bundesliga-Absteiger Werder Bremen muss beim Zweitliga-Auftakt am 24. Juli (20.30 Uhr/Sky und Sport1) im Nordderby gegen Hannover 96 auf Innenverteidiger Milos Veljkovic verzichten. Der 25-Jährige musste sich nach einem positiven Coronatest ebenso in eine 14-tägige Quarantäne begeben wie ein ihn behandelnder Physiotherapeut. Wie die Hanseaten am Donnerstag mitteilten, zeigt der Abwehrspieler bislang keinerlei Krankheitssymptome.