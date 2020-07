Braunschweig (SID) - Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat sich vor dem geplanten Halbfinalspiel des Niedersachsenpokals beim TSV Havelse von diesem Wettbewerb abgemeldet. Durch den Aufstieg ist der ehemalige deutsche Meister vorzeitig automatisch für die ersten Hauptrunde im DFB-Pokal im September qualifiziert. Havelse trifft im Finale des Landespokals auf den VfB Oldenburg oder den TSV Rehden.

Der zweite niedersächsische Teilnehmer an der ersten Hauptrunde wird in einem Wettbewerb für Amateurklubs unterhalb der Regionalliga ermittelt. In der Vorschlussrunde stehen sich dort der SC Spelle-Venhaus und der MTV Gifhorn sowie der MTV Eintracht Celle und der FC Hagen/Uthlede gegenüber.