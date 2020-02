Köln - Aus Sorge vor der raschen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus findet die Weltmeisterschaft der U18-Handballerinnen nicht wie geplant im chinesischen Jinzhong (17. bis 31. August) statt. Über eine entsprechende Entscheidung des Weltverbandes IHF informierte der Deutsche Handballbund (DHB), der bei dem Turnier selbst mit seiner Auswahl vertreten ist, am Montag. Ein neuer Austragungsort soll beim IHF-Council am 27. Februar in Kairo bestimmt werden.

