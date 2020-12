Köln (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben im Kampf um den Einzug ins EM-Halbfinale einen Rückschlag erlitten. Das Team von Bundestrainer Henk Groener unterlag Weltmeister Niederlande 27:28 (15:14) und muss für das Weiterkommen am Dienstag (18.15 Uhr/sportdeutschland.TV) nun in jedem Fall gegen das Überraschungsteam Kroatien gewinnen.

Ein Sieg des deutschen Teams gegen die Kroatinnen mit zwei Toren Unterschied reicht sicher zum Sprung unter die besten vier Teams. Gewinnt die Niederlande zuvor nicht gegen Rumänien, würden die DHB-Frauen mit jedem Sieg gegen Kroatien den Einzug ins Halbfinale schaffen.

Kapitänin Kim Naidzinavicius und Kreisläuferin Julia Behnke waren am Montagabend im dänischen Kolding mit je vier Treffern die besten Werferinnen für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die zum Auftakt in die heiße Turnierphase am Samstag Ungarn geschlagen hatte (32:25).

Die DHB-Frauen haben nun wie die Niederlande 4:4 Punkte auf dem Konto, Kroatien (6:2) besitzt die beste Ausgangslage. Der noch ungeschlagene EM-Rekordchampion Norwegen (8:0) ist in der deutschen Hauptrunden-Gruppe II als Sieger bereits sicher für das Halbfinale qualifiziert.