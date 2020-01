Die Gruppen bei der Handball-WM

Gruppe A in Graz (Österreich, Messehalle): Kroatien, Montenegro, Serbien, Weißrussland

Gruppe B in Wien (Österreich, Stadthalle): Österreich, Nordmazedonien, Tschechien, Ukraine

Gruppe C in Trondheim (Norwegen, Spektrum): Deutschland, Lettland, Niederlande, Spanien

Gruppe D in Trondheim (Norwegen, Spektrum): Norwegen, Bosnien-Herzegowina, Frankreich, Portugal

Gruppe E in Malmö (Schweden, Malmö Arena): Dänemark, Island, Russland, Ungarn

Gruppe F in Göteborg (Schweden, Scandinavium): Schweden, Polen, Schweiz, Slowenien

Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde

Donnerstag, 9. Januar 2020 18.15 Uhr

Deutschland - Niederlande

Samstag, 11. Januar 2020 18.15 Uhr

Spanien - Deutschland

Montag, 13. Januar 2020 18.15 Uhr

Lettland - Deutschland

Hier gibt es den kompletten Spielplan der Handball EM 2020

Vorläufiger EM-Kader der deutschen Handballer

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Johannes Bitter (TVB Stuttgart)

Kreis: Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek (THW Kiel), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf)

Rückraum rechts: David Schmidt (TVB Stuttgart), Kai Häfner (MT Melsungen)

Rückraum Mitte: Paul Drux (Füchse Berlin), Marian Michalczik (TSV GWD Minden)

Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Zieker (TVB Stuttgart)

Die Handball EM 2020 Live im TV und Stream

Die DOSB New Media GmbH, Betreiber von Sportdeutschland.TV, hat sich die Übertragungsrechte für alle Partien gesichert. Eurosport überträgt von der EM 2019 insgesamt 18 Spiele ohne deutsche Beteiligung live im Free TV bei Eurosport 1. Die SportA GmbH, die Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, hat die entsprechenden Rechte an der EHF Handball Europa-meisterschaft sublizensiert.