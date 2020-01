Trondheim - Die deutschen Handballer haben bei der EM ihr Auftaktspiel gegen Debütant Niederlande vor 4057 Zuschauern in Trondheim mit 34:23 (15:13) gewonnen. Am Samstag trifft das Team von Bundestrainer Christian Prokop auf Titelverteidiger Spanien (18.15), am Montag ist im letzten Gruppenspiel Lettland der Gegner (18.15).

Beste Werfer gegen die Niederlande waren Linkshänder Kai Häfner (MT Melsungen) und Kreisläufer Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) mit jeweils fünf Treffern. Je viermal trafen aus dem Rückraum Julius Kühn (MT Melsungen) und von Rechtsaußen Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf).

