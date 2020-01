Köln (SID) - Präsident Andreas Michelmann vom Deutschen Handballbund (DHB) hat vor dem Beginn der Europameisterschaft den Druck auf seine Mannschaft erhöht. "Bundestrainer Christian Prokop hat ja selbst gesagt, dass er den nächsten Schritt gehen will, und der nächste Schritt kann ja nur eine Medaille sein", sagte der 60-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Michelmann bewertet die Auslosung für das Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden vom 9. bis 26. Januar als "günstig" für die deutsche Mannschaft um Kapitän Uwe Gensheimer. In der Vorrunde geht es nach dem Auftaktduell am Donnerstag gegen die Niederlande (18.15 Uhr/ZDF) noch gegen Spanien und Lettland. "In der Hauptrunde würde Kroatien als Topgegner warten", sagte Michelmann: "Es hätte uns auch weitaus schlimmer treffen können."

Michelmann hofft, dass der Handball rund um das Großevent erneut viel Aufmerksamkeit erhält. "Bei der Heim-WM vor einem Jahr haben wir die Bühne genutzt", sagte der Funktionär. Die Ausgangslage mit Übertragungen der deutschen Spiele in der ARD und im ZDF sei positiv.