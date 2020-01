Malmö (SID) - Der frühere Bundesliga-Spieler und -Trainer Ljubomir Vranjes hat mit dem Überraschungsteam Slowenien bei der Handball-EM Kurs auf das Halbfinale genommen. Die Slowenen gewannen am Freitagnachmittag in Malmö gegen Island um den Ex-Kieler Aron Palmarsson 30:27 (15:14) und führen mit vier Punkten zumindest vorübergehend die Hauptrundengruppe II an.

Bester Werfer gegen die Isländer, die in der Hauptrunde weiter punktlos sind, war Dean Bombac mit neun Treffern. Zudem zeigte auch Torhüter Klemen Ferlin mit 15 Paraden eine starke Leistung.

Vranjes, der den deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt 2014 zum Champions-League-Sieg gecoacht hatte, übernahm erst im Dezember 2019 die Nationalmannschaft Sloweniens, die bislang eine starke EM spielt. In der Vorrunde gelang Vranjes sogar ein Sieg über sein Heimatland Schweden, Slowenien gewann die Gruppe F mit drei Siegen aus drei Spielen. Zudem trainiert Vranjes den schwedischen Topklub IFK Kristianstad.