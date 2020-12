Köln (SID) - Die Handballerinnen von Titelverteidiger Frankreich sind bei der EM in Dänemark ins Endspiel eingezogen. Die Französinnen gewannen am Freitag ihr Halbfinale gegen Kroatien 30:19 (15:5). Der Gegner wird am Abend im Duell zwischen Rekordsieger Norwegen und den Gastgeberinnen ermittelt.

Den fünften Platz sicherte sich Olympiasieger Russland durch ein 33:27 gegen Weltmeister Niederlande. Das deutsche Team war in der Hauptrunde ausgeschieden.