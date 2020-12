Kiel (SID) - Der THW Kiel hat im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft einen wichtigen Sieg errungen. Der Rekordmeister besiegte die Rhein-Neckar Löwen im Bundesliga-Topspiel mit 32:23 (15:11) und schob sich in der Tabelle am Kontrahenten vorbei auf Rang zwei. Kiel bleibt durch den neunten Sieg hintereinander bei zwei Minuspunkten, die Löwen haben nun sieben.

Bester Torschütze beim THW, der in der kommenden Woche beim Final Four in der Champions League um Europas Handball-Krone spielt, war Niclas Ekberg mit neun Treffern. Bei den Löwen traf Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer am häufigsten (7 Tore).