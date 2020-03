Aschersleben (SID) - Wechsel bei den deutschen Handballern: Aufgrund einer Wadenverletzung des Mindener Spielmachers Marian Michalczik hat Bundestrainer Alfred Gislason kurzfristig Youngster Juri Knorr in den Kader berufen. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag unmittelbar vor Beginn des Lehrgangs in Aschersleben mit.

Der 19-jährige Rückraumspieler Knorr, der ebenfalls für den Bundesligisten GWD Minden aufläuft, wird an den Trainingseinheiten teilnehmen und darf beim abschließenden Testspiel am Freitag (18.00 Uhr/ARD) in Magdeburg gegen die Niederlande auf sein Länderspiel-Debüt hoffen.