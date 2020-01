Flensburg (SID) - Meister-Trainer Maik Machulla (42) von der SG Flensburg-Handewitt hat den Handball vor Fehlentwicklungen wie im Fußball gewarnt. "Auch im Handball gibt es inzwischen Tendenzen, dass viele Leute mitreden und sich jeder einzelne selbst vermarkten will. Der Handball darf aber nicht so eine Mentalität bekommen, wie es im Fußball teilweise der Fall ist", sagte Machulla der Zeitung Flensborg Avis: "Da müssen wir aufpassen und sind alle in der Verantwortung."

Dennoch blickt Machulla nach einer Hospitation bei dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker, inzwischen Leiter der Nachwuchsakademie beim FC Arsenal in London, auch ein bisschen neidisch auf den Fußball. "Per findet manchmal, dass es den jungen Fußballern hier und da zu gut geht, aber es ist schon fantastisch, was für Trainingsbedingungen sie haben, wie viele Trainer und Experten dabei sind", sagte Machulla, der Flensburg 2018 und 2019 zum Titel geführt hat: "Es gibt nahezu eine Eins-zu-eins-Betreuung für jeden Jugendspieler."

Machulla ist es wichtig, "sportübergreifend" neue Impulse für seine Arbeit zu finden und will den Besuch bei Mertesacker wiederholen. "Wir waren beide angetan von dem Treffen und beim nächsten Mal habe ich hoffentlich noch mehr Zeit", sagte er: "Vielleicht kann ich dann bei den Profis mit reinschauen."