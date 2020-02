München - Nach dem insgesamt nicht zufriedenstellenden fünften Platz bei der diesjährigen Europameisterschaft zog der Deutsche Handball-Bund (DHB) nun doch völlig überraschend und entgegen aller Vertrauensbekundungen die Reißleine und setzte nun Bundestrainer Christian Prokop mit sofortiger Wirkung vor die Tür.

Gefährdete Olympia-Quali als Entlassungsgrund

Als Grund für die plötzliche Entlassung gaben die Verantwortlichen des DHB an, dass sie in der aktuellen Konstellation die Qualifikation für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio als gefährdet ansehen.

Ein Nachfolger für Prokop steht bereits fest: Bundesliga-Legende Alfred Gislason (60)! Der Isländer trainierte zuletzt den THW Kiel und soll schon im März an der Seitenlinie des DHB-Teams stehen.

"Wir sind allerdings auch in der Analyse der Europameisterschaft davon überzeugt, dass wir unsere kurzfristigen Ziele nur mit einem neuen Impuls erreichen können. Alfred Gislason steht aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und Erfolge für einen solchen Impuls und bringt frische Energie in die Nationalmannschaft", sagt Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes.

Schwere Entscheidung

„Wir haben diese schwere Entscheidung nach reichlicher Abwägung und einer ganzheitlichen Analyse aus Verantwortung für den deutschen Handball getroffen. Bei Christian Prokop bedanken wir uns ausdrücklich für die geleistete Arbeit und insbesondere für das Auftreten unserer Nationalmannschaft bei den letzten Turnieren", bedankte sich Michelmann.

Weitere Infos folgen in Kürze!

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.