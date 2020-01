Wien - Bob Hanning glaubt nicht an Wunder, und deshalb wollte der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) von der verbliebenen Promille-Chance der deutschen Mannschaft auf einen Platz in der EM-Endrunde auch nichts wissen. "So betrunken kann man gar nicht sein, um jetzt noch an das Halbfinale zu denken", sagte Hanning nach der 24:25 (14:11)-Niederlage im zweiten Hauptrundenspiel gegen Kroatien.

Allerdings: Eine - wenn auch sehr theoretische - Möglichkeit besteht immer noch. Folgendes Szenario würde der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop doch noch ein Ticket zur Finalrunde nach Stockholm verschaffen:

- Deutschland gewinnt beide Spiele gegen Österreich und Tschechien

- Kroatien schlägt Tschechien und Spanien

- Weißrussland schlägt Spanien mit sieben, acht oder neun Toren Vorsprung und gewinnt auch gegen Österreich

- Damit wäre Kroatien als Gruppenerster im Halbfinale

- Deutschland wäre Zweiter, da der Dreiervergleich gegen Spanien und Weißrussland in dem Fall gewonnen wird

