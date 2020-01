Berlin (SID) - Handball-Nationalspieler Fabian Wiede vom Bundesligisten Füchse Berlin ist in Bonn erfolgreich an der lädierten Schulter seines Wurfarms operiert worden. Der Linkshänder muss voraussichtlich vier Monate pausieren. Das gaben die Füchse am Neujahrstag bekannt. Bei der WM im vergangenen Jahr war Rückraumspieler Wiede ins All-Star-Team berufen worden.

Der 25-jährige Wiede war einer von drei Linkshändern im ursprünglichen EM-Aufgebot von Bundestrainer Christian Prokop. Nach ihm sagten auch Steffen Weinhold (THW Kiel/Fußverletzung) und Franz Semper (DHfK Leipzig/Anzeichen einer Herzmuskelentzündung) ihre Teilnahme an der EM ab.