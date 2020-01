Köln - EM-Feeling im Bahnhof: Zum Start der Handball-Europameisterschaft in Norwegen, Österreich und Schweden (9. bis 26. Januar) lädt der "Handballbahnhof" Kiel zum kostenlosen Public Viewing ein. Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte, werden alle Partien der deutschen Mannschaft auf einer Großbildleinwand übertragen - dies bereits zum achten Mal in Folge.

9. Januar: Deutschland zum Auftakt gegen die Niederlande

"Allen Fans und Handballbegeisterten kann pünktlich zum ersten Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft am 9. Januar (18:15 Uhr) gegen die Auswahl der Niederlande ein stimmungsvolles Public Viewing mit tollem Rahmenprogramm (ab 17.45 Uhr) bei angenehmen Temperaturen im Bahnhof garantiert werden", heißt es in einer Mitteilung der Sport- und Event-Marketing Schleswig-Holstein.

