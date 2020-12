Köln (SID) - Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt hat sich in der Handball-Bundesliga keine Blöße gegeben. Das Team von Trainer Maik Machulla gewann gegen den HC Erlangen souverän 33:23 (18:12) und hat nun 23:3 Punkte auf dem Konto. Bester Werfer der Flensburger, die sich schon früh absetzten und nie in Gefahr gerieten, war Hampus Wanne mit acht Treffern. Am Mittwoch kommt es zum Topspiel zwischen den Verfolgern Rhein-Neckar Löwen (21:5) und THW Kiel (20:2).

Die DHfK Leipzig kassierte dagegen eine Niederlage. Die Sachsen verloren beim TSV GWD Minden 20:23 (10:13) und bleiben mit 17:11 Punkten vorerst Fünfter. Keinen Sieger gab es im Kellerduell zwischen Schlusslicht HSC 2000 Coburg und den Eulen Ludwigshafen. Beim 23:23 (13:13) sicherten sich die Gastgeber aber immerhin ihren dritten Punkt der Saison.

Das Duell zwischen der MT Melsungen und dem TVB Stuttgart wurde wegen drei Coronafällen bei den Gastgebern, darunter auch die für die WM nominierten Nationalspieler Silvio Heinevetter und Timo Kastening, verlegt.