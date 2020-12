Stuttgart (SID) - Der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart muss nach einem Corona-Befund ohne Trainer Jürgen Schweikardt auskommen. Der Klub teilte am Samstag mit, ein am Montag durchgeführter Test beim Coach sei positiv ausgewertet worden. Schweikardt fehlt somit beim Auswärtsspiel der Stuttgarter am Sonntag (16.00 Uhr) bei der HSG Wetzlar.

Laut TVB muss sich aufgrund "der strengen Einhaltung des Hygienekonzepts der HBL" ausschließlich der Coach bis Mitte nächster Woche in häusliche Quarantäne begeben. Im Rest des Teams und Betreuerstabs habe es auch in den folgenden Tagen nur negative Testergebnisse gegeben, wie der Verein weiter mitteilte. Schweikardt leide derzeit an leichten Erkältungssymptomen.