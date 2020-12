Köln (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben in ihrem zweiten Spiel bei der EM in Dänemark eine historische Niederlage kassiert. Das Team des verspätet angereisten Bundestrainers Henk Groener unterlag Turnierfavorit und Rekordeuropameister Norwegen 23:42 (14:22) - so hoch verlor ein deutsches Frauen-Team bei einer EM-Endrunde noch nie.

Deutschland hat den Einzug in die Hauptrunde aber noch in der eigenen Hand. Mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Außenseiter Polen am Montag (18.15 Uhr/sportdeutschland.tv) qualifiziert sich die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) sicher für die nächste Turnierphase. Ihr Auftaktspiel hatten die DHB-Frauen am Donnerstag in Abwesenheit Groeners gegen den EM-Vierten Rumänien gewonnen (22:19).

Shootingstar Emily Bölk und Xenia Smits waren am Samstagabend mit jeweils vier Treffern die besten deutschen Werferinnen in Kolding, wo zuvor die Polinnen trotz eines guten Starts Rumänien unterlegen waren (24:28).

Niederländer Groener erlebte das erste Spiel im Zuge der EM an der Seitenlinie. Der 60-Jährige war nach seiner Corona-Infektion am Mittwoch erstmals negativ getestet worden und nach Dänemark gereist. Nach einem weiteren negativen Testergebnis nach seiner Ankunft in Kolding durfte er in den Kreis des Teams eintreten.