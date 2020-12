München - Nach einer enttäuschenden Weltmeisterschaft 2019, wollen die deutschen Damen zurück in die europäische Spitze. Beim Turnier in Dänemark trifft das Team von Bundestrainer Henk Groener schon in der Vorrunde auf einen Favoriten (die Handball-EM 2020 der Damen ab Donnerstag, 3. Dezember live auf Sportdeutschland.TV).

Dort wird gespielt

Die Vergabe erfolgte ursprünglich an Dänemark und Norwegen. Im November zog sich der norwegische Verband aber aufgrund der angespannten Corona-Lage von der Austragung zurück. Die dänische Regierung erteilte hingegen grünes Licht. Daraufhin wurden auch die Spielorte geändert. Die Spiele finden nun in Herning und Kolding statt.

Das ist der Modus

16 Teams treten aufgeteilt auf vier Vierergruppen an. Jeweils die drei besten Mannschaften ziehen in die Hauptrunde ein. Die Ergebnisse aus den Vorrundenpartien werden mitgenommen. In zwei Sechsergruppen werden anschließend die vier Halbfinalisten ausgespielt. Zudem duellieren sich die jeweils Drittplatzierten im Spiel um Platz fünf.

Das sind die deutschen Gegner

Die DHB-Frauen treffen in Gruppe D auf Rumänien, Norwegen und Polen. Gespielt wird im Zwei-Tages-Rhythmus. So treffen die Deutschen zunächst auf Rumänien (03.12), dann auf Gastgeber Norwegen (05.12) und zum Abschluss auf Polen (07.12).

So lief die Vorbereitung

Nach dem überraschenden Vorrunden-Aus bei der WM 2019 konnten sich die deutschen Damen wie alle anderen Teams nur bedingt vorbereiten. In zwei Testspielen Anfang Oktober besiegte das Team von Bundestrainer Henk Groener die Niederlande mit 27:25, unterlag zwei Tage später aber selbigem Gegner mit 26:32.

Zuletzt absolvierten die DHB-Damen ein Trainingslager in Frankfurt. Erst am Dienstag folgt die Abreise nach Dänemark. Groener befindet sich nach einem positiven Corona-Test noch in Quarantäne. Ob er beim Auftaktspiel auf der Bank sitzt, ist daher noch fraglich.

Das sind die Favoriten

Weltmeister Niederlande geht zusammen mit Titelverteidiger Frankreich und Russland als Top-Favorit in das Turnier. Auch die Vize-Weltmeisterinnen aus Spanien und Gastgeber Norwegen sind mit in der Verlosung.

Dort sind die Spiele zu sehen

Im linearen Fernsehen gibt es keine Übertragung. Jedoch zeigt "Sportdeutschland.TV" alle 47 Partien im Livestream.

Das sind die Hygienevorschriften

Von den Spielerinnen über die Trainer bis hin zu den Betreuern: Alle Beteiligten müssen vor der Einreise fünf negative Corona-Tests vorweisen und sich nach der Ankunft einem weiteren PCR-Test unterziehen. Bis zu den Ergebnissen geht es dann in eine Isolation im Team-Hotel.

Während der Spiele wird dann alle drei Tage getestet, Kontakte außerhalb der "Bubble" sind verboten. Beim deutschen Gegner aus Rumänien wurde am Montag eine Spielerin positiv getestet. Laut dem europäischen Verband EHF sind alle weiteren Tests negativ ausgefallen.

Alle Spiele der Handball-Europameisterschaft 2020 auf Sportdeutschland.TV