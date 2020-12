Köln (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben den Einzug ins EM-Halbfinale verpasst. Das Team von Bundestrainer Henk Groener verlor das Hauptrunden-Finale gegen Kroatien 20:23 (12:12) und muss die Heimreise antreten.

Julia Maidhof war am Dienstagabend im dänischen Kolding mit neun Treffern die beste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Die DHB-Frauen waren nur 24 Stunden zuvor bereits Weltmeister Niederlande unterlegen (27:28), hatten auch dank des 32:25 gegen Ungarn zum Auftakt in die heiße Turnierphase aber das Weiterkommen in der eigenen Hand.

Neben Kroatien qualifizierte sich der noch ungeschlagene EM-Rekordchampion Norwegen als Sieger der Hauptrunden-Gruppe II für die Runde der letzten Vier. Ein deutsches Team hat zuletzt bei der EM 2008 in Mazedonien das Halbfinale erreicht, damals holten die DHB-Frauen den vierten Platz.

Du willst die wichtigsten News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.