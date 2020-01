Köln (SID) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist bei den Sportwetten trotz des klaren Sieges gegen Weißrussland im Schlüsselspiel bei der EM gegen Kroatien Außenseiter. Sollten Uwe Gensheimer und Co. dem Ex-Weltmeister am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) die erste Turnierniederlage beibringen und einen Schritt Richtung Halbfinale machen, zahlt der Anbieter bwin das 2,35-fache des Einsatzes zurück. Ein Sieg der Kroaten ist mit der Quote 1,90 notiert.

Titelfavorit bei bwin ist Spanien mit der Quote 3,00 vor Vizeweltmeister Norwegen (3,50). Hinter den Kroaten (6.50) und Slowenien (7.50) folgt die deutsche Mannschaft (9.00).