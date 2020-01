Trondheim (SID) - Die deutschen Handballer glauben nach der durchwachsenen Vorrunde weiter fest an ihre Chance, es bei der EM unter die besten Vier zu schaffen. "Wir haben trotzdem das Ziel, ins Halbfinale zu kommen", sage Kapitän Uwe Gensheimer vor dem Abflug nach Wien.

Das Team freue sich auf die am Donnerstag gegen Weißrussland beginnende nächste Turnierphase. "Auch wenn wir jetzt noch keine Topleistung gezeigt haben. Oder vielleicht auch gerade deshalb, wir haben Bock, das zu zeigen", sagte Gensheimer.

Nach der deutlichen Niederlage gegen Spanien (26:33) hatte sich das deutsche Team zum Vorrundenabschluss am Montagabend zu einem 28:27-Erfolg gegen EM-Neuling Lettland gemüht. "Man hat gesehen, wie eng es gegen jeden Gegner ist", sagte Gensheimer. Als Mannschaft sei man "leider noch nicht so weit - zumindest in dieser Konstellation - wie wir uns das vorgestellt haben nach der Vorbereitung".

Gegen Lettland hatte die deutsche Mannschaft bereits mit sieben Toren geführt, ehe es am Ende noch einmal eng wurde. "Wir haben gedacht, der Sack ist schon zu, und haben ein bisschen heruntergefahren", sagte Gensheimer selbstkritisch. Für das gesamte Team sei es "gar nicht schlecht, jetzt mit ein bisschen niedrigeren Ansprüchen nach Wien zu fahren und vielleicht mit einer anderen Rolle und einem anderen Denken ins Spiel zu gehen".