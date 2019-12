Köln (SID) - Handball-Bundesligist HSG Wetzlar wird sich zur kommenden Saison mit dem norwegischen Nationalspieler Magnus Fredriksen verstärken. Wie die Hessen am Montag mitteilten, kommt der 22 Jahre alte Spielmacher vom norwegischen Meister und Champions-League-Teilnehmer Elverum Handball und erhält in Wetzlar einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. Im Januar 2019 hatte Fredriksen mit Norwegen bei der WM in Dänemark und Deutschland Silber geholt.