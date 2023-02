Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Handballerinnen bestreiten ihr Hinspiel in den europäischen WM-Play-offs gegen Griechenland am Ostersonntag (9. April) in Hamm/Westfalen. Anwurf für das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch in der Westpress Arena ist um 17.15 Uhr. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch mit. Das Rückspiel findet drei Tage später am 12. April im griechischen Chalkida statt.

"Unser Ziel in den beiden Partien gegen Griechenland ist klar: Wir wollen zur WM und dafür vor heimischer Kulisse den Grundstein legen", sagte Gaugisch. Bisher stehen 17 von 32 Teilnehmern für die Weltmeisterschaft in Norwegen, Schweden und Dänemark (30. November bis 17. Dezember) fest. Nach dem Turnier 2021 in Spanien ist es die zweite WM-Endrunde, die mit 32 Mannschaften gespielt wird.