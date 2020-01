Köln - Skilangläufer Jonas Dobler (Traunstein) ist krankheitsbedingt aus der Tour de Ski ausgestiegen. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag mit. Dobler hatte die erste Etappe in Lenzerheide auf dem 13. Platz als bester Deutscher beendet, war auf den drei folgenden Etappen aber weit zurückgefallen.

Nach vier von sieben Wettbewerben lag er als 33. in der Tourwertung 4:15 Minuten hinter Spitzenreiter Alexander Bolschunow aus Russland. Am Donnerstag ist Ruhetag bei der Tour de Ski, von Freitag bis Sonntag stehen die letzten drei Etappen in Val di Fiemme auf dem Programm.

