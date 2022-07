München - Thomas Preining hat sich 1. Freien Training am Norisring die Bestzeit gesichert. Der Österreicher absolvierte den engen und kurzen Kurs in 49.835 Sekunden. Viele Fahrer gingen bei schwierigen Bedingungen, die Strecke war teils noch feucht, nur wenig Risiko. Trotzdem konnten sich die Rundenzeiten sehen lassen. Die 26 Fahrer trennten nur knapp eine Sekunde.

Zweiter wurde Rene Rast mit einer Zeit von 49.919.

Der Gesamtführende Sheldon van der Linde belegte Platz zehn (+0,241).

DTM live am Norisring: So sieht das weitere Wochenende aus

Am heutigen Freitag findet um 15:35 Uhr das zweite Training statt. Am Samstag gibt es sowohl ein Qualifying (09:20 Uhr), als auch ein Rennen (13:00 Uhr). Das zweite Qualifying am Sonntag beginnt zehn Minuten später als am Vortag (09:30 Uhr). Das Rennen am Sonntag beginnt ebenfalls um 13:00 Uhr. Alle Sessions live auf ran.de, die Rennen gibt es zudem auch auf ProSieben zu sehen.

