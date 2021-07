Klettwitz - Sieg für Maximilian Götz, Drama um Kelvin van der Linde.

Der Abt-Pilot fuhr im vierten DTM-Saisonrennen auf dem Lausitzring dem sicher geglaubten Sieg entgegen, als sich rund zwölf Minuten vor dem Ende sein Audi auf der Start-Ziel-Geraden abschaltete und er in voller Fahrt einen Reset vornehmen musste.

Verfolger Götz profitierte von dem Technik-Fauxpas und feierte im HRT-Mercedes seinen ersten Sieg in der DTM überhaupt. Für das Haupt Racing Team ist der Sieg ein Trostpflaster für die bittere Sprit-Affäre vom Auftakt in Monza: Götz' Teamkollege Vincent Abril war nachträglich disqualifiziert worden, der Franzose und HRT verloren dadurch 21 Punkte.

Van der Linde sicherte sich immerhin noch einen Podiumsplatz, er wurde hinter Liam Lawson (AF Corse/Ferrari) Dritter. Das Duo unterstrich damit die eigenen Titelambitionen.

Denn Rookie van der Linde bleibt mit 69 Punkten Tabellenführer. Erster Verfolger ist weiterhin Lawson, der 65 Punkte hat. Für den Neuseeländer ist es nach seinem Sieg in Monza und Platz zwei am Samstag ein erneuter Podestplatz. Dritter ist Philip Ellis (Winward/Mercedes), der nach seinem Sieg am Samstag und Platz vier am Sonntag 48 Punkte hat. Sonntagsieger Götz ist Vierter mit 46 Zählern.

Hinter dem Top-Quartett fuhren die beiden BMW-Piloten Sheldon van der Linde (Rowe) und Marco Wittmann (Walkenhorst) auf die Plätze fünf und sechs. Siebter wurde Daniel Juncadella (GruppeM Racing/Mercedes) vor Mike Rockenfeller im Abt-Audi.

Lawson patzt beim Boxenstopp

Nach dem fliegenden Start dauerte es nur wenige Kurven, bis Lawson Polesetter Ellis die Führung abluchste. Auch Kelvin van der Linde schob sich an Ellis vorbei, dahinter lagen Juncadella, Götz, Auer und Sheldon van der Linde. Glock, der von Startplatz fünf aus ins Rennen gegangen war, fiel nach einem Ausritte neben die Strecke ins Mittelfeld zurück.

Nach einer relativ ruhigen Startphase kamen viele Fahrer sehr früh in die Box zum Pflichtstopp. Dabei würgte der Führende Lawson seinen Ferrari kurz ab und verlor Platz eins an Kelvin van der Linde und fiel auch hinter Götz zurück. Dahinter in Lauerstellung: Ellis und Juncadella.

In der Folge konnte van der Linde an der Spitze seinen Verfolger Götz konstant mit einer Sekunde Vorsprung auf Abstand halten, dahinter musste Lawson ein wenig abreißen lassen. Auch Ellis konnte keinen Angriff starten. Das Rennen plätscherte vor allem an der Spitze die meiste Zeit vor sich hin, ehe das Drama um van der Linde noch einmal Bewegung in die Spitze brachte.

Drittes Event in Zolder

In der DTM geht es bereits in zwei Wochen weiter. Vom 6. bis 8. August macht die Traditionsrennserie dann Station in Zolder (live und exklusiv in SAT.1 und auf ran.de).

