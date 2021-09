Liam Lawson fährt in der DTM Richtung Titel: Der 19-Jährige kann seine Führung in der Gesamtwertung dank eines zweiten Platzes im zwölften Saisonrennen ausbauen. Der Sieg geht an Lucas Auer. Marco Wittmann und Kelvin van der Linde bleiben Lawson im Titelrennen auf den Fersen.