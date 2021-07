Klettwitz - Bestzeit für BMW: Sheldon van der Linde bringt sich in Stellung für das zweite DTM-Rennwochenende auf dem Lausitzring (live und exklusiv in SAT.1 und auf ran.de). Der Südafrikaner fuhr im 2. Freien Training am Freitagnachmittag in 1:31,221 Minuten die schnellste Runde.

Wie schon in der ersten Session vorne dabei: Formel-1-Ersatzfahrer Alex Albon im Ferrari von AF Corse, der einen minimalen Rückstand von 0,002 Sekunden hatte. Auf Platz drei reihte sich Lucas Auer (Winward) im Mercedes-AMG GT3 ein, Vierter wurde Arjun Maini (GetSpeed), der im ersten Training die Bestzeit hingelegt hatte.

So lief die Premiere in Turn 1

Bester Audi-Mann war Mike Rockenfeller (Abt) auf Platz fünf. Sein Teamkollege Kelvin van der Linde, nach dem Auftakt in Monza der Gesamtführende, verzichtete darauf, im zweiten Training weitere Runden zu drehen.

Die DTM fährt an diesem Wochenende erstmals durch Turn 1, eine 300 Meter lange Kurve mit einem Neigungswinkel von 5,7 Grad – ein neuer Faktor, vor allem vor diesem Wochenende ein unbekannter Faktor.

Wie war sie denn nun, die erste Erfahrung mit der Steilkurve?

Für Rosberg-Pilot Nico Müller fühlt es sich "komplett anders an. Es ist jedes Mal eine Herausforderung, das Auto am Limit zu halten. Denn du weißt, dass die Konsequenzen, wenn du über das Limit hinaus gehst, sehr groß sind. Man kann viel Zeit verlieren, aber auch sehr schnell das komplette Wochenende", sagte der Schweizer.

"Das ist eine ziemliche Kurve", sagt auch Rowe-Pilot Timo Glock. "Jedes Mal, bevor man reinfährt, denkt man: 'Hoffentlich schaffe ich es wieder raus.' Es ist intensiv und beeindruckend. Es wird vor allem im Rennen interessant, im Verkehr und wenn die Reifen älter werden."

Viel Erfahrung konnte Glock nicht sammeln. Fünf Runden waren es im ersten Training, ehe ihn technische Probleme an der Lenkung stoppten. Die konnten im Laufe des Tages nicht gelöst werden, weshalb sein BMW das ganze zweite freie Training über in der Box stand.

Rennen 1 am Samstag

Ernst wird am Samstag, wenn um 10.30 Uhr (live auf ran.de) das erste Qualifying über die Bühne geht. Die Übertragung des dritten Saisonrennens live in SAT.1 und auf ran.de beginnt um 13 Uhr.

