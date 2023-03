Phoenix setzt beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (18. bis 21. Mai 2023) einen Audi R8 LMS mit legendärer Besetzung ein.

Wie Audi am Mittwoch bekannt gab, werden sich mit Timo Scheider, Martin Tomczyk und Mike Rockenfeller drei DTM-Champions am Steuer abwechseln.

Für alle drei Piloten ist es eine Rückkehr zu dem Rennstall, für den sie bereits in der Vergangenheit in der DTM aktiv waren. Scheider, der 2008 und 2009 mit Abt den DTM-Titel gewann, fuhr von 2014 bis 2016 für Phoenix mit Audi in der DTM.

Dreifache Rückkehr zur Phoenix-Mannschaft

Zuvor fuhr er bereits 2003 für das Team von Ernst Moser - mit Opel sowohl in der DTM als auch beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, das er damals zusammen mit Manuel Reuter, Marcel Tiemann und Volker Strycek auf einem Opel Astra V8 Coupe gewann.

Tomczyk, der in den vergangenen Jahren für BMW fuhr und nach einem kurzen Gastspiel bei der ehemaligen DTM-Dachorganisation ITR nun für das Abt-Team ätig ist, kehrt zu Audi und zu dem Team zurück, mit dem er 2011 den DTM-Titel gewann. Auch Rockenfeller feierte seinen DTM-Titel 2013 auf einem von Phoenix eingesetzten Audi.

Scheider, Tomczyk und Rockenfeller sind die zweite Phoenix-Besatzung, die Audi für das 24-Stunden-Rennen bestätigt hat. Ein weiteres Auto wird das Team aus Meuspath mit Werksunterstützung für das Fahrerquartett Frederic Vervisch, Mattia Drudi, Ricardo Feller und Dennis Lind einsetzen.

Nicki Thiim fährt den Abt-Lamborghini

Ebenfalls am Mittwoch gab Abt die Fahrerbesetzung für den Lamborghini Huracan GT3 bekannt. Neben Kelvin van der Linde und Marco Mapelli, die das Fahrzeug des Kemptener Rennstalls bereits am vergangenen Wochenende beim Saisonauftakt der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) pilotierten, werden beim 24h-Rennen Jordan Pepper und Nicki Thiim für Abt fahren.

Aston-Martin-Werksfahrer Thiim, der 2013 das 24-Stunden-Rennen gewann, wird für den Einsatz auf der Nordschleife von seinem Arbeitgeber freigestellt. "Nach dem ersten Treffen mit meinen Teamkollegen und dem gesamten Team bin ich sehr gespannt und zuversichtlich - das wird ein tolles Projekt", sagt Thiim.

"Die Marken Lamborghini und Abt zu vertreten, macht mich sehr stolz. Mein Dank geht auch an Aston Martin, die mir die Teilnahme unbürokratisch ermöglicht haben", so Thiim weiter. Der Däne hat durch seine DTM-Einsätze für das Team T3 bereits Erfahrung mit dem Lamborghini.