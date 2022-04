Das Winward-Team, das mit Meister Maximilian Götz, dem Ende 2021 dominanten Lucas Auer und Rookie David Schumacher gleich drei Piloten einsetzt, muss dieses Jahr auf Technikchef Alex Zöchling verzichten, der zum GruppeM-Team zurückkehrt. Auer, der bereits im Vorjahr für die deutsch-texanische Truppe fuhr, bezeichnete den Abgang als "herben Schlag", doch wie sieht das Teamchef Christian Hohenadel?

"Natürlich ist das absolut ein Verlust, weil es sich um einen sehr kompetenten Mann handelt", sagt der Ex-Rennfahrer im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'. "Letztendlich ist es so, dass Alex mit den Leuten, die ja weiterhin bei uns sind, jahrelang zusammengearbeitet hat."

Dennoch hat Winward laut Hohenadel nicht geplant, den erfahrenen Mann nachzubesetzen, der im Jahr 2000 als Renningenieur von Klaus Ludwig fungierte, dann beim Mercedes-Team Persson Technikchef war und sich später im GT3-Bereich bei HTP und GruppeM engagierte.

Keine Änderungen bei Winward trotz Abgang

"Es handelt sich um ein junges Team, in das ich großes Vertrauen setze", sagt Hohenadel über seine in Altendiez ansässige Winward-Mannschaft. "Die haben das auch im Vorjahr gemacht, und vom Team her ändert sich nichts. Luggi hat seinen Ingenieur behalten, Maxi kriegt den Ingenieur von Philip Ellis. Nur Alex ist mit all seiner Erfahrung nicht mehr da."

Man darf gespannt sein, wie sich die Personalie auswirken wird, denn bei Mercedes-AMG herrscht zwischen den Teams auch dieses Jahr Set-up-Transparenz, wodurch man die Daten der internen Konkurrenz einsehen kann.

Aber in Krisensituationen und bei strategischen Entscheidungen, in denen Führungsqualitäten erfordert sind, könnte sich der Abgang bemerkbar machen, zumal Winward dieses Jahr durch Schumacher ein drittes Auto einsetzt, was den Druck auch durch den klingenden Namen nicht geringer macht.

Auer: "Musst schauen, dass du dein Team erhältst"

Welche Qualitäten Hohenadel bei Zöchling sieht? "Er hat sehr viel Erfahrung und kann viele Dinge gut einschätzen", sagt der Winward-Teamchef. "Deswegen haben wir von seinem Know-how und seiner Erfahrung profitiert. Natürlich ist das für uns jetzt eine Herausforderung, aber wir nehmen das in Angriff."

Für Auer ist der Abgang von Zöchling "ein riesiger Punkt", wie er auf 'SPORT1' noch einmal betont. "Du musst schauen, dass du dein Team erhältst." Abt-Audi-Pilot Rene Rast nehme zum Beispiel "seine komplette Formel-E-Crew" mit in die DTM. "Und auch wenn es ein anderes Auto ist - man kennt sich, man stimmt das Auto ab."

Auer stellt aber auch klar, dass er seinem Team weiterhin Topleistungen zutraut. "Wir haben einen Abgang gehabt, aber sonst sind wir Großteils die gleiche Gruppe", sagt er. "Und ich bin voll von ihnen überzeugt. Deswegen schätze ich uns stark ein."