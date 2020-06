München - Belgien gibt Grünes Licht für die DTM! Die Behörden haben die Genehmigung für das erste Rennen der DTM in Spa Francorchamps seit 2005 erteilt.

Damit startet die DTM-Saison auf dem Traditionskurs in den Ardennen am 1. und 2. August live in SAT.1 und auf ran.de, nachdem die Stadt Nürnberg die ursprünglich für den 11. und 12. Juli gepanten Rennen am Norisring untersagt hatte.

"Der Beschluss, den DTM Rennen am Norisring keine behördliche Genehmigung zu erteilen, hat uns überrascht. Wir respektieren jedoch die Entscheidung der Stadt Nürnberg. Die Sicherheit aller Beteiligten steht auch für die DTM an oberster Stelle", sagte ITR-Geschäftsführer Marcel Mohaupt. "Nun freuen wir uns auf den neuen Saisonauftakt in Spa-Francorchamps."

Spa-Francorchamps war zuletzt 2005 im Rennkalender der DTM gestanden. Sieger damals: Mika Häkkinen.

