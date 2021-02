München - Unterschiedlichen Quellen zufolge wird der amtierende Champion Rene Rast in der Saison 2021 nicht in der DTM antreten. Das geht aus einem Bericht des "Motorsport Magazin" hervor.

Demnach will sich 34-Jährige hauptsächlich auf die anstehende Formel-E-Weltmeisterschaft konzentrieren, bei der er mit dem Audi-Werksteam seine erste vollständige Saison bestreiten wird. Das erste Rennen der Saison findet am 26. Februar (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) in Saudi Arabien statt.

Hier könnte es zu terminlichen Überschneidungen zwischen der DTM und der Formel E kommen, weshalb eine Teilnahme Rasts nur schwer zu bewerkstelligen wäre. Die DTM-Testfahrten in Hockenheim (07./08. April) und auf dem Lausitzring (04.-06. Mai) lägen mitten im laufenden Betrieb der Formel-E-Saison.

Abenteuer Formel E

Anstatt auf den Titel-Hattrick in der DTM konzentriert sich Rast lieber auf das neue Abenteuer in der Formel E: "Aber das macht die Formel E eben so einzigartig und ganz anders als zum Beispiel die Formel 1: In der Formel E ist es immer turbulent, immer unvorhersehbar und mehr als die Hälfte aller Teams und Fahrer kann gewinnen", sagte er zuletzt in einer Pressemitteilung.

Rast soll zudem in weitere Motorsportprojekte von Audi mit eingebunden werden. Unter anderem plant der Rennstall mit dem Projekt "LMDh" die Rückkehr zu den 24 Stunden von Le Mans.

