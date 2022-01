München - BMW hat in einer Pressemitteilung seine Werksfahrer für die Saison 2022 bekanntgegeben: Und abgesehen von Martin Tomczyk, der seine Karriere beendet hat, und Maximilian Günther, der nach dem BMW-Ausstieg aus der Formel E nun für Nissan fährt, gibt es im Vergleich zum Vorjahr keine Abgänge.

Das kommt überraschend, denn beim Aufgebot für den diesjährigen 24-Stunden-Klassiker von Daytona suchte man Bruno Spengler, der in den vergangenen Jahren die IMSA-SportsCar-Championship absolvierte, und auch Routinier Timo Glock vergeblich.

Das sorgte für Gerüchte, die Verträge der beiden könnten möglicherweise nicht verlängert worden sein. Doch neben Piloten wie Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Nick Yelloly, Philipp Eng, Augusto Farfus und Jake Dennis finden sich auch die beiden großen Namen in der Liste der 19 BMW-Piloten für das Jahr 2022 (siehe unten) wieder.

Worauf BMW bei Fahrerwahl wertlegte

Man habe bei der Auswahl auf "Erfahrung, Klasse und Kontinuität" gesetzt, wird Franciscus van Meel, Geschäftsführer der BMW M GmbH, zitiert.

Denn für die ersten Renneinsätze mit dem neuen BMW M4 GT3 und das LMDh-Testprogramm für den IMSA-Einstieg 2023 brauche man "Fahrer, die BMW M Motorsport, die Fahrzeuge, die Ingenieure, die Rennserien und Rennstrecken sehr gut kennen und sich voll darauf konzentrieren können, regelmäßig die maximale Performance aus dem Gesamtpaket herauszuholen."

Man sei davon überzeugt, "dass wir mit unserem Aufgebot bestens für die Saison 2022 gerüstet sind". Die Zuteilungen der Fahrer zu Teams uns Rennserien wolle man "zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben".

Wen BMW für die DTM vorgesehen hat

Doch laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' sind die Planungen, welche Fahrer in welchen Serien zum Einsatz kommen werden, bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Wie es diesbezüglich in Sachen DTM aussieht?

Marco Wittmann, der im Vorjahr trotz wenig GT3-Erfahrung mit dem M6 GT3 überraschenderweise um den Titel kämpfte, gilt als gesetzt und darf sich gute Chancen auf einen Verbleib bei Walkenhorst machen, wenn das mit zwei M4 GT3 geplante Projekt wie erwartet zustande kommt.

GT3-Spezialist Sheldon van der Linde, der sich in den vergangenen zwei Jahren hervorragend entwickelt hat, gilt für die DTM ebenfalls als gesetzt. Es ist aber der Plan, dass er nicht im gleichen Team wie Wittmann fährt, um für mehr Ausgeglichenheit zu sorgen. Und auch Philipp Eng soll 2022 nach einem IMSA-Jahr sein Comeback in der Traditionsserie feiern.

Spengler vor DTM-Rückkehr, Glock vor Abschied?

Da BMW DTM-Boss Gerhard Berger den Einsatz von vier Boliden versprochen hat, wäre noch ein Cockpit frei. Es ist bekannt, dass sich Ex-Champion und Publikumsliebling Spengler in den vergangenen Monaten intensiv um ein DTM-Comeback bemüht hat.

Und laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' dürfte der 38-jährige Kanadier, der mit seiner sympathischen Art bei Sponsoren gut ankommt, auch erfolgreich gewesen sein und einen seiner früheren Unterstützer dazu motiviert haben.

Aber was bedeutet das für Timo Glock? Ein erster Hinweis auf ein mögliches DTM-Aus für den 39-Jährigen war die Bekanntgabe des Grasser-Teams, dass Lamborghini-Pilot Clemens Schmid 2022 mit der Startnummer 16 fahren wird. Die ist aber eigentlich für Glock reserviert. Auf Nachfrage meinte eine Sprecherin der DTM-Dachorganisation ITR, dass es noch nicht feststeht, dass Schmid mit Glocks Nummer fährt: "Wir haben die Nummer 16 unsererseits nicht bestätigt."

Dennoch hat 'Motorsport-Total.com' erfahren, dass es bei Glock nach der schwierigen DTM-Saison 2021 eher nach einem Einsatz in der GT-World-Challenge Europe aussieht und es daher durchaus sein könnte, dass der Odenwälder kein zehntes Jahr in der DTM einlegt.

BMW-Fahrerkader für die Saison 2022:

Nick Catsburg (NED), Jake Dennis (GBR), Connor de Philippi (USA), Stef Dusseldorp (NED), John Edwards (USA), Philipp Eng (AUT), Augusto Farfus (BRA), Timo Glock (GER), Daniel Harper (GER), Max Hesse (GER), Erik Johansson (SWE), Jens Klingmann (GER), Jesse Krohn (FIN), Alexander Sims (GBR), Bruno Spengler (CAN), Sheldon van der Linde (RSA), Neil Verhagen (USA), Marco Wittmann (GER), Nick Yelloly (GBR)

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.