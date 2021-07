München - Es ist das Comeback des Jahres in der DTM.

Nachdem Hubert Haupt als Teambesitzer unter der Nennung Mercedes-AMG Team HRT in der aktuellen Saison bereits zwei Mercedes-AMG GT3 in der DTM einsetzt, wird er bei den Rennen auf dem Nürburgring (vom 20. bis 22. August live in SAT.1 und auf ran.de) wieder persönlich im Cockpit Platz nehmen.

Für Haupt ist es bereits der dritte Einsatz in der weltbekannten Rennserie. Nach seinem Einstand in den Jahren 1991-1992 als Werkspilot für Audi kehrte er zur Saison 2001 mit Opel in die DTM zurück.

Hubert Haupt schreibt DTM-Geschichte

Nun erfolgt das Comeback mit einem Mercedes-AMG GT3 des eigenen Haupt Racing Teams. Damit ist Hubert Haupt der einzige Fahrer in der Geschichte der Serie mit Starts in der ursprünglichen DTM/ITC (1984-1996), der darauffolgenden Epoche (2000-2020) und in der aktuellen GT3-Ära (seit 2021).

Der Mercedes-AMG GT3 von Haupt bringt auch eine bekannte Marke zurück auf die Bühne der DTM - den PLAYBOY. Das Lifestyle-Magazin ist neuer Partner des Haupt Racing Teams bei dessen Einsätzen in der hochklassigen GT3-Serie.

In der Vergangenheit war das Bunny-Logo schon des Öfteren Teil der DTM-Welt. Bei den Gaststarts von Hubert Haupt wird der Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer #6 nun mit einem ganz neuen Komplettdesign in den schwarz-weißen PLAYBOY Farben für Aufmerksamkeit sorgen.

Für Haupt geht mit dem Gaststart "der nächste Traum in Erfüllung. Zuerst das eigene Team, das an der DTM teilnimmt, und nun greife ich auch selbst noch einmal zum Lenkrad in dieser Serie, mit der ich so viele Erinnerungen verbinde. Etwas Schöneres kann man sich als Motorsportler kaum vorstellen."

