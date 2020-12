München - "Für 2021 ist mein großes Ziel, 20 Fahrzeuge mit mindestens fünf unterschiedlichen Marken am Start zu haben." Das sagt DTM-Boss Gerhard Berger über seine Erwartungen an die DTM-Saison 2021. "Dazu starke Fahrer, eine funktionierende Balance of Performance sowie ein Meisterschaftskampf bis zum letzten Rennen."

Der Österreicher ist zuversichtlich, dieses Ziel erreichen zu können. Denn nach der Vorstellung der neuen GT3-DTM Rahmen des Saisonfinales 2020 in Hockenheim habe er viele positive Rückmeldungen erhalten. "Ich glaube, dass der Reglementwechsel, der eine große Markenvielfalt ermöglicht, bei den Fans für Begeisterung sorgen wird", sagt Berger.

Mehr Marken = mehr Begeisterung bei den Fans

"Vierzylinder-, Sechszylinder- und Achtzylindermotoren, unterschiedlicher Sound, unterschiedliche Konzepte und vor allem unterschiedliche Marken: Das gibt den DTM-Fans viel mehr Möglichkeiten, ihr bevorzugtes Konzept, ihre Lieblings-Marke auszuwählen und sich damit zu identifizieren", ist Berger überzeugt.

Bisher haben fünf Teams für die DTM 2021 gemeldet. GruppeM will einen Mercedes-AMG GT3, Abt zwei Audi R8 LMS einsetzen. Hinzu kommen das Team 2 Seas und der Rennstall von Jenson Button, die auf den McLaren 720S GT3 setzen. Auch Rosberg will 2021 in der DTM antreten, hat aber noch nicht bekanntgegeben, mit welchen Autos.

Berger weiß allerdings, dass der Wechsel auf die weit verbreiteten GT3-Autos in der aktuellen Pandemie-Situation alleine nicht ausreicht, um ein volles Starterfeld zu garantieren. "Wir arbeiten hart daran - auch an der BoP und was das Fahrerlager-Konzept betrifft", sagt er.

Bergers Hoffnung: Zuschauer beim Saisonauftakt

"Natürlich hoffen wir, dass zum Zeitpunkt des geplanten Saisonstarts die Pandemie einigermaßen im Griff ist, so, dass wir möglichst auch wieder Zuschauer vor Ort haben können", so der DTM-Boss weiter. Der Saisonauftakt der DTM 2021 ist vom 28. bis 30. Mai im russischen St. Petersburg geplant.

Obwohl die DTM 2021 nur eine von vielen GT3-Rennserien sein wird, ist Berger überzeugt, dass das sportliche Konzept der DTM für ein Alleinstellungsmerkmal sorgen wird. Die DTM ist hochkarätiger Profi-Rennsport und harter Wettkampf mit einem Fahrer pro Auto und Boxenstopps ohne Minimum-Standzeit, so dass es nur auf die Leistungen des einzelnen Fahrers und des Teams ankommt", bringt Berger die DTM-DNA auf den Punkt.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.