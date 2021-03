München - Rowe Racing macht das Bruderduell perfekt: Der Rennstall hat Sheldon van der Linde als Fahrer bestätigt. Er tritt damit unter anderem gegen seinen Bruder Kelvin van der Linde an, der für Abt Sportsline an den Start geht.

Während der 21-jährige Sheldon im BMW M6 GT3 von Rowe seine dritte Saison bestreitet, ist es für den drei Jahre älteren Kelvin die erste. Die DTM erlebt so das erste Bruderduell seit ihrer Wiedereinführung im Jahr 2000.

"Wir haben beide damals immer davon geträumt, irgendwann mal in der DTM zu fahren. Dass wir jetzt wirklich ab Juni gegeneinander in der größten Tourenwagenserie der Welt fahren werden, ist einfach unglaublich", sagte Sheldon van der Linde.

"Bewusst für ihn entschieden"

"Wir haben uns ganz bewusst für ihn entschieden, weil er einerseits noch ein junger Fahrer ist, andererseits aber dennoch schon viel Erfahrung in der DTM gesammelt und dort seine Klasse unter Beweis gestellt hat", sagte Rowe-Teamchef Hans-Peter Naundorf.

"Er wird uns helfen, unser Konzept umzusetzen und die bestmögliche Performance zu erreichen. Dass es dabei zum ersten DTM- Bruderduell in diesem Jahrtausend kommen wird, ist für uns ein schöner Nebeneffekt. Denn ich gehe davon aus, dass es für Sheldon noch eine Extra-Motivation sein wird, immer vor seinem großen Bruder ins Ziel zu kommen."

Sheldon war 2019 und 2020 als BMW-Werksfahrer in der DTM am Start. Bei seinem Debüt war er mit 19 Jahren und 356 Tagen der zweitjüngste Fahrer und der erste Südafrikaner in der Historie der 1984 gegründeten Serie. In der Saison 2020 gelang ihm in Assen in den Niederlanden sein erster Sieg, erneut als erster Pilot aus Südafrika.

Ein Sieg in der DTM

Insgesamt stehen für ihn bislang 36 DTM-Rennen zu Buche, in denen er zudem einen weiteren Podiumsplatz, eine schnellste Rennrunde und 31 Führungsrunden erzielte.

Rowe Racing tritt in diesem Jahr erstmals in der DTM an und vertraut dabei auf den bewährten BMW M6 GT3, mit dem das Team aus St. Ingbert bereits seit fünf Jahren sehr erfolgreich unterwegs ist. 2016 gewann Rowe damit die 24 Stunden von Spa, im vorigen Jahr das 24h-Rennen auf dem Nürburgring.

Ihre DTM-Premiere werden der BMW M6 GT3 und das Team am 19. und 20. Juni im italienischen Monza feiern. Die weiteren Rennen finden auf dem Norisring (3./4. Juli), dem Lausitzring (24./25. Juli), in Zolder (7./8. August), auf dem Nürburgring (21./22. August), dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg (4./5. September) sowie in Assen (18./19. September) und auf dem Hockenheimring (2./3. Oktober) statt.

An jedem der insgesamt acht Rennwochenenden stehen am Samstag und Sonntag jeweils ein Lauf auf dem Programm.

