München - Noch vier Rennen in der DTM 2021, der Meisterschaftskampf ist völlig offen. Nächster Halt ist der Hockenheimring - vom 1. bis 3. Oktober live in SAT.1 und auf ran.de.

Doch auch wenn die aktuelle Saison noch nicht in den Büchern ist, laufen die Planungen für das neue Jahr selbstverständlich schon jetzt auf Hochtouren.

Einige Teams haben gegenüber ran bereits bestätigt, auch 2022 in der DTM an den Start zu gehen. Ein Überblick.

Rosberg

Das Team Rosberg ist auch 2022 mit zwei Autos in der DTM dabei. Die Fahrer sind noch nicht fix, aber es werden bereits Gespräche geführt.

Abt

Fix ist bisher, dass Abt auch 2022 mit mindestens zwei Autos dabei sein wird. Alles andere ist noch offen.

Haupt Racing

Haupt Racing wird 2022 mit zwei Autos dabei sein, dieses Commitment gab das Team der ITR schon zu Beginn dieser Saison. Infos, wer am Lenkrad sitzt, sollen am Hockenheimring folgen.

Winward

Winward plant, auch 2022 am Start zu stehen. Das Team arbeitet bereits mit Hochdruck am nächstjährigen Paket. Die Fahrer stehen noch nicht fest, mit Philip Ellis und Lucas Auer hat Winward aber zwei siegfähige Piloten, mit denen man laut Teamchef Christian Hohenadel "sehr zufrieden" ist.

MCG Racing (ROWE Racing)

Eine Entscheidung über ein DTM-Engagement 2022 ist bei MCG noch nicht gefallen. Diese wird wohl auch bis zum Jahresende noch auf sich warten lassen. Der Plan ist jedoch, mit zwei Fahrern an den Start zu gehen. Wer das sein wird, hängt davon ab, mit welchem Fabrikat bzw. Hersteller zusammengearbeitet wird.

JP Motorsport

Die Planungen bei JP werden etwas Zeit benötigen. Im Oktober testet McLaren mit einigen Kunden. Die Hoffnung ist, dann einen Businesscase für das kommende Jahr aufstellen zu können.

T3

T3 will 2022 mit drei Lamborghinis an den Start gehen, also einem mehr als in der laufenden Saison.

Grasser

Und auch Grasser plant mit bis zu drei festen Lamborghinis 2022. Das Team telefoniert bereits mit einigen aktuellen DTM-Fahrern.

