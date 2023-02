Abt Sportsline hat seine Fahrer für die DTM-Saison 2023 bekanntgegeben.

Die beiden ABT Audi R8 LMS GT3 evo II werden von Kelvin van der Linde (26) und Ricardo Feller (22) pilotiert, die bereits im vergangenen Jahr Teamkollegen bei Abt in der DTM waren.

Van der Linde geht bereits in seine zehnte Saison mit dem GT3-Rennwagen der Marke Audi. Mit dem R8 gewann der Südafrikaner zweimal das ADAC GT Masters und zweimal das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. 2021 verpasste Kelvin van der Linde in seinem ersten DTM-Jahr nur knapp den Titel.



Feller gewann 2021 mit dem Audi R8 LMS als 21-Jähriger das ADAC GT Masters und stand 2022 in seiner ersten DTM-Saison nach nur drei Rennwochenenden erstmals auf der obersten Stufe des Podiums.

"Ich freue mich extrem auf meine dritte Saison mit ABT in der DTM und die Zusammenarbeit mit Ricardo als Teamkollege", wird van der Linde in der Pressemitteilung des Teams zitiert. Feller hofft, "dass wir an den Erfolg vom Anfang des letzten Jahres anknüpfen können".

Seinen DTM-Start 2023 hatte van der Linde im Rahmen des Formel E-Rennens in Kapstadt am ran-Mikrofon schon zuvor verraten.