Das Mercedes-AMG Team HRT ist bereit für den DTM-Auftakt in Oschersleben: Luca Stolz wird in den bekannten Bilstein-Farben antreten, während der Mercedes-AMG GT3 von Arjun Maini im Mannol-Design erstrahlt.

Nach dem Podesterfolg beim 24h-Rennen am Nürburgring möchte die Mannschaft um Teamchef Hubert Haupt auch in der DTM um die Spitzenpositionen mitmischen.

"Dass wir mit der gleichen Konstellation wie im Vorjahr an den Start gehen, zeugt von unserem Vertrauen in unsere Fahrer und Fahrzeuge", sagt HRT-Geschäftsführer Ulrich Fritz. Mit Luca Stolz und Arjun Maini hat das Team zwei erfahrene Mercedes-Piloten am Start, die im Kampf um den Meistertitel mitmischen sollen.

"Ich habe ein super Team hinter mir", freut sich Luca Stolz. "Ich hoffe, dass wir in Oschersleben gleich unsere Leistung zeigen können." Dabei wird der Deutsche wieder die Farben von Bilstein vertreten, mit denen er schon im Vorjahr auf Zeitenjagd ging und am Ende der Saison 2022 den sechsten Platz im Gesamtklassement belegte.

Neues DTM-Design für Maini

Der Mercedes-AMG GT3 von Teamkollege Arjun Maini wird in einem dunkelblauen Mannol-Komplettdesign erstrahlen. Der Schmierstoffhersteller unterstützt das Team unter anderem mit Motoren- und Getriebeölen, Kühlerfrostschutz und diversen Serviceflüssigkeiten.

"Es ist wirklich toll, in der DTM wieder mit der gleichen Mannschaft wie im vergangenen Jahr fahren zu können", sagt Arjun Maini. Der 25-jährige Inder zeigte sich beim 24h-Rennen am Nürburgring in Top-Form und hinterließ einen starken Eindruck. Sollte er auch in der DTM an die Leistungen anknüpfen, präsentiert sich Maini als Siegkandidat.

"Die DTM wird wie in den vergangenen Jahren eine herausfordernde Serie sein", so Fritz. "Aber wir sind optimistisch, das Jahr erfolgreich zu gestalten. Die Strecke in Oschersleben bietet nur wenige Überholmöglichkeiten. Hier wird es auf ein gutes Qualifying und ein sauberes Rennen ankommen."