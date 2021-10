Nürnberg - Die unerwartete Wende im Meisterschaftskampf bleibt aus!

Team Winward hatte am Samstag Protest gegen den Gesamtführenden Liam Lawson eingelegt. Der Neuseeländer hatte Mercedes-Pilot Philip Ellis bei einem Manöver behindert. Der Deutsche fiel daraufhin weit zurück.

Pikant: Kelvin van der Linde, Lawsons ärgster Verfolger im DTM-Titelkampf, hatte für ein ähnliches Vergehen am Hockenheimring eine Strafe kassiert - Lawson diesmal nicht.

Der Vorfall wurde von den Sportkommissaren untersucht, am frühen Abend dann aber als "nicht zulässig" abgelehnt.

Heißt: Lawson geht mit 18 Punkten Vorsprung vor van der Linde und 19 Punkten vor Maximilian Götz, der das erste Rennen am Norisring gewinnen konnte (ZUR FAHRERWERTUNG), in das finale Rennen am Sonntag.

