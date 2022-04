Portimao - Der Österreicher Lucas Auer hat im Mercedes das erste Saisonrennen in der DTM gewonnen. Der 27-Jährige siegte beim Auftakt in Portimao am Samstag vor seinem deutschen Marken-Kollegen Luca Stolz (Kirchen), dem die schnellste Rennrunde gelang. Das Podium komplettierte der Italiener Mirko Bortolotti im Lamborghini.

Das 2. Rennen in Portimao am Sonntag um 13:00 Uhr live auf ProSieben, das Qualifying um 9:45 Uhr live auf ran.de.

Titelverteidiger Maximilian Götz (Uffenheim) spielte im Kampf um den Rennsieg keine Rolle und kam im Mercedes auf Platz elf ins Ziel. DTM-Rückkehrer und Ex-Champion Rene Rast (Minden) schied im Audi beim ersten Rennen auf dem portugiesischen Kurs vorzeitig aus. Debütant David Schumacher (Bergheim/Mercedes) wurde 21.

Rallye-Rekordweltmeister Sebastien Loeb landete bei seinem Abstecher in die DTM auf Rang 16. Der Franzose vertrat im Ferrari den Neuseeländer Nick Cassidy, der am Wochenende bei der Formel E am Start ist.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist das Fahrerfeld enorm angestiegen. Statt 19 Autos stehen in diesem Jahr 29 von sechs Marken (Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Porsche) am Start. Für die Rennserie ist es die zweite Saison mit den GT3-Fahrzeugen. Serienchef Gerhard Berger nennt die DTM die "anspruchsvollste GT3-Meisterschaft der Welt".

Das zweite Rennen des Wochenendes findet am Sonntag (13.00 Uhr live auf ProSieben) statt. Insgesamt stehen acht Rennwochenenden mit 16 Läufen an, das Serienfinale steigt am 8./9. Oktober auf dem Hockenheimring. Das nächste Event ist am 21./22. Mai auf dem Lausitzring angesetzt.

