Das DTM-Ende von Timo Glock ist nun auch offiziell besiegelt: Wie BMW in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat und 'Motorsport-Total.com' bereits berichtet hatte, wird der 40-jährige Werksfahrer 2022 für das Ceccato-Team von Tourenwagen-Legende Roberto Ravaglia in der italienischen GT-Meisterschaft starten. Sein Teampartner im neuen BMW M4 GT3 wird mit Jens Klingmann ebenfalls ein Werksfahrer der Münchner sein.

"Wenn Jens Klingmann um Hilfe bittet, ist mir kein Ziel zu fern", scherzte Glock am Donnerstag vor seiner Anreise nach Monza zu Testfahrten auf 'Instagram', worauf sein Landsmann antwortete: "Extra schon alles warm gefahren für dich!"

Glock ersetzt damit Bruno Spengler, der in den vergangenen zwei Jahren bei einigen Rennen für Ravaglias Team startete und als Teampartner für Marius Zug fungierte. Der deutsche Youngster steigt nun mit dem Audi-Team Attempto in die DTM ein.

Klingmann freut sich über "erfahrenen Teamkollegen" Glock

Die Zukunft des kanadischen Ex-Champions, der wie Glock auf ein DTM-Cockpit gehofft hatte, ist nach dem unerwarteten Wechsel der Boutsen-Ginion-Truppe zu Audi ungeklärt. Denn ursprünglich war es vorgesehen gewesen, dass Spengler für das Team der Schwester von Ex-Formel-1-Pilot Thierry Boutsen in der GT-World-Challenge-Europe-Langstreckenserie an den Start geht.

Für Glock, der in neun Jahren DTM 146 Rennen absolvierte, fünf Siege einfuhr und als bestes Meisterschaftsergebnis 2018 und 2020 Platz fünf erreichte, geht es nun in Italien nach dem enttäuschenden Rowe-Jahr um den Meistertitel.

Das bestätigt sein Teampartner Klingmann, der sich auf die Aufgabe freut. Die italienische GT-Meisterschaft habe er "in den vergangenen Jahren schon immer aus der Ferne verfolgt, und nun freue ich mich darauf, dort gemeinsam mit Timo Glock zu fahren, einem schnellen und erfahrenen Teamkollegen an meiner Seite", so der 31-Jährige, der als guter Testfahrer gilt.

Wo Glock in Zukunft fahren wird

"Es sind tolle Rennstrecken dabei", verweist er auf den Kalender mit Rennen in Monza, Imola, Mugello, Vallelunga, Misano und Pergusa. "Und in Roberto Ravaglia haben wir einen sehr erfahrenen Teamchef mit einem sehr guten Team. Wir als Fahrer bringen unser Wissen über den neuen BMW M4 GT3 mit ein, und die ganz klare Zielsetzung lautet, die Meisterschaft zu holen."

Der Saisonauftakt steigt am 23. und 24. April in Monza, also eine Woche vor der DTM. In der Rennserie, die acht Wochenenden umfasst, werden Sprint- und Langstreckenrennen ausgetragen.