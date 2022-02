München/Oschersleben/Melle - Ein neues Auto, ein neues Team und ein starkes Fahreraufgebot – in der DTM-Saison 2022 gehen zwei BMW M Motorsport Teams mit dem neuen BMW M4 GT3 an den Start und verstärken damit die Präsenz des Herstellers in der Rennserie. Im Fokus steht das neu entwickelte Fahrzeug. Je zwei BMW M4 GT3 werden von Schubert Motorsport aus Oschersleben nahe Magdeburg und Walkenhorst Motorsport aus Melle bei Osnabrück bei der insgesamt 16 Sprintrennen umfassenden Saison eingesetzt.

Für DTM-Einsteiger Schubert werden die beiden BMW M Werksfahrer Sheldon van der Linde (RSA) und Rückkehrer Philipp Eng (AUT) an den Start gehen, für Walkenhorst weiterhin der zweimalige DTM-Champion und Werksfahrer Marco Wittmann (GER) sowie Walkenhorst-Neuling Esteban Muth, der erstmals überhaupt mit einem GT3-BMW antritt (BEL).

Damit steht nun aber auch fest, dass Timo Glock in der kommenden Saison nicht im DTM-Cockpit sitzen wird. Und auch eine viel diskutierte Rückkehr von Bruno Spengler ist somit vom Tisch.

"DTM eine bedeutende Plattform"

"Die DTM ist eine bedeutende Plattform, die nicht nur sportlich, sondern mit ihrem gesamten Auftritt Maßstäbe setzt", sagt Franciscus van Meel, Geschäftsführer der BMW M GmbH und hebt die gesamte Breite der DTM-Plattform hervor.

"Wir freuen uns auf erstklassigen, mitreißenden Rennsport auf großartigen internationalen Rennstrecken. Gleichzeitig spielt die DTM-Plattform auch eine wesentliche Rolle in unseren weiteren Aktivitäten. In der DTM Trophy sind die BMW M Motorsport Teams mit dem BMW M4 GT4 stark vertreten, im BMW M2 Cup bringen wir im Rahmen der DTM unseren eigenen Markenpokal an den Start und in der DTM Classic erleben wir faszinierende Fahrzeuge aus der Historie von BMW M."

BMW freut sich auf die neue DTM-Saison

Andreas Roos, seit 1. Februar 2022 Leiter BMW Motorsport, freut sich auf die neue DTM-Saison und die Zusammenarbeit mit den beiden Teams. "Wir haben in der DTM bereits im vergangenen Jahr packende GT3-Sprintrennen auf höchstem Niveau erlebt, und nun freuen wir uns sehr, in dieser Serie vier neue BMW M4 GT3 in Händen von zwei sehr erfahrenen BMW M Motorsport Teams in Aktion zu sehen."

Benedikt Böhme, Geschäftsführer der DTM-Organisation ITR: "In welchem Umfang sich unser langjähriger Partner BMW auch in diesem Jahr in der DTM einbringt, freut uns außerordentlich. Durch den engen Austausch mit dem Hersteller und dem Engagement auf der gesamten DTM-Plattform wollen wir unseren Teil dazu beitragen, BMW in der Markenbildung bei einem breiten Publikum zu unterstützen."

Vielversprechenden Fahrerpaarungen

Teambesitzer Henry Walkenhorst zeigt sich zufrieden und siegessicher mit dem neuen Auto. "Nach den positiven Ausrufezeichen, die wir in der DTM 2021 mit zwei Siegen und mehreren Podestplätzen setzen konnten, sind wir uns sicher, mit unserer neuen Speerspitze BMW M4 GT3 an die bisherigen Erfolge anknüpfen zu können. Wir sind stolz, in diesem Jahr mit zwei Fahrzeugen an den Start zu gehen."

Mit Walkenhorst Motorsport kämpfte Marco Wittmann, DTM-Champion der Jahre 2014 und 2016, in der vergangenen Saison bis zuletzt um den Titel und belegte in der Fahrerwertung letztlich den vierten Rang. Neu im Team von Walkenhorst ist der erst 20 Jahre alte Belgier Esteban Muth, der 2021 in der DTM debütierte und mit beherzten Überholmanövern nicht nur die Fans beeindruckte.

Für den erfahrenen GT-Rennstall um Teamchef Torsten Schubert werden gleich zwei BMW-M-Werksfahrer ins Lenkrad greifen. Sheldon van der Linde bestreitet bereits seine vierte DTM-Saison mit BMW. Philipp Eng fuhr von 2018 bis 2020 in der Traditionsserie und kehrt nach einjähriger Abstinenz zurück. "Der Einstieg in die DTM ist ein weiterer Meilenstein für Schubert Motorsport, der mich und das gesamte Team mit großem Stolz erfüllt. Sie ist eine der attraktivsten Rennserie der Welt und ihr Name steht seit jeher für professionellen Rennsport auf höchstem Niveau", sagt Torsten Schubert.

Freude über vier Autos der Marke BMW

Frederic Elsner, Director Event & Operations der ITR: "Es freut mich riesig, dass nun insgesamt vier Autos der Marke BMW am Start sind. Das steigert den Wettbewerb noch einmal mehr, besonders auch beim Kampf um den Herstellertitel. Jeder dieser vier Fahrer hat seine Qualitäten und eines haben sie alle gemeinsam: einen enormen Ehrgeiz. Die größte Konkurrenz werden hier zunächst definitiv die Teamkollegen sein."

Alle News aus der Welt des Motorsports und exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf unserem Instagram-Account ran__racing.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.