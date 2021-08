München - Ist Valentino Rossi zukünftig auf vier statt auf zwei Rädern unterwegs?

Der neunmalige Motorrad-Weltmeister hat am vergangenen Donnerstag angekündigt, seine Karriere zum Ende der laufenden Saison beenden zu wollen. Das muss allerdings nicht zwingend bedeuten, dass der Italiener komplett aus dem Motorsport aussteigt.

Im Jahre 2019 hatte er beim DTM-Rennwochenendes in Misano versprochen, er würde zukünftig als Fahrer in die DTM einsteigen wollen.

Gerhard Berger, der Chef der DTM, möchte Rossi zwar nicht auf diese Aussage festnageln und dadurch Druck aufbauen. Er kündigte allerdings an, ihm den Einstieg in die DTM anbieten zu wollen.

"Ich bin sicher, dass ich Valentino bei Gelegenheit einmal ansprechen werde. Er soll aber erst einmal die MotoGP-Saison zu Ende fahren und dann schauen, dass er sein neues Team aufstellt. Dann können wir schauen, ob er Spaß an der DTM hätte", sagte Berger im Gespräch mit "motorsport-magazin.com".

Rossi wäre für die DTM ein besonderes Highlight"

"Ich würde mich natürlich riesig freuen. Es liegt mir aber fern, Druck aufzubauen auf Basis von alten Interviews. Die Aussagen würde ich auch etwas unter dem Spaß-Faktor einordnen.“

Ein Einstieg von Rossi in die DTM wäre für die Rennserie gleichbedeutend mit einem weiteren Popularitätsschub: "In der DTM sind immer wieder große Rennfahrer an den Start gegangen, wie Jean Alesi, Keke Rosberg oder auch Andrea Dovizioso. Natürlich wäre Valentino Rossi aber ein besonderes Highlight."

Berger geht davon aus, dass Rossi mit den DTM-Autos gut zurechtkäme: "Valentino Rossi ist ein Ausnahmesportler, der auch im Rennauto bereits mehrfach eine gute Figur gemacht hat. Ich erinnere nur an seine damaligen Formel-1-Testfahrten bei Ferrari."

