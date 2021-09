München - Abt Sportsline sorgt beim Endspurt der DTM-Saison 2021 (live und exklusiv in SAT.1 und auf ran.de) für einen Kracher: Lucas di Grassi wird insgesamt vier Gaststarts bestreiten. Das teilte der Rennstall am Montagabend mit.

Der Brasilianer wird damit als Teamkollege von Kelvin van der Linde, Mike Rockenfeller und Sophia Flörsch in Hockenheim (2./3. Oktober) und auf dem Norisring (09./10. Oktober) an den Start gehen. Der Clou: Der Formel-E-Star startet mit einem Design, angelehnt an sein Meisterauto aus der Saison 2016/2017.

Hans-Jürgen Abt: "Verrückte Idee"

"Wir haben lange darüber nachgedacht, was wir Lucas zum Abschied schenken können und wie wir unsere gemeinsame Reise ein wenig fortsetzen können", sagt Hans-Jürgen Abt. "Dabei kam uns die verrückte Idee, Lucas einen Einsatz in der DTM zu ermöglichen – nun werden sogar zwei Einsätze und insgesamt vier Rennen daraus."

"Dieses Ding ist typisch Abt", sagt di Grassi. "So eine Beziehung findet man in der heutigen Welt nur noch selten. Gemeinsam mit Abt Sportsline hatte ich eine fantastische Zeit in der Formel E und habe bis zuletzt gehofft, die Zusammenarbeit auch nach dem Ausstieg von Audi aus der Formel E fortsetzen zu können. Nachdem das für Saison 8 am Ende leider nicht geklappt hat, freue ich mich sehr, dass wir unsere gemeinsame Reise jetzt an zwei DTM- Wochenenden fortsetzen. Das ist auch ein Zeichen, dass wir in der Zukunft hoffentlich noch viel vorhaben."

Das GT-Fahrzeug kennt Lucas di Grassi unter anderem von einem Einsatz beim GT World Cup in Macau. Auf dem Norisring siegte der Brasilianer 2016 bei einem Gaststart im Audi Sport TT Cup.

Di Grassi kann in Hockenheim und auf dem Norisring auf sein gewohntes Umfeld aus der Formel E vertrauen. Markus Michelberger, sein langjähriger Renningenieur aus der Elektrorennserie, ist genauso dabei wie ein Teil seiner Mechaniker-Crew aus der Formel E. "Das werden zwei sehr emotionale DTM-Wochenenden für uns", sagt Abt-Teamchef Thomas Biermaier, der auch eine Botschaft an Venturi-Teamchefin Susie Wolff hat: "Lucas ist nur eine Leihgabe!"

Di Grassi in der Formel E für Venturi

Nach dem werkseitigen Ausstieg von Audi setzt Lucas di Grassi seine Formel-E-Karriere beim Team Venturi fort. In sieben gemeinsamen Jahren holte di Grassi für Abt zwölf Siege – darunter den historischen ersten Triumph beim allerersten Rennen der Elektrorennserie am 13. September 2014 in Peking.

Absoluter Höhepunkt: der Meistertitel in der Saison 2016/2017. Auch am Gewinn der Teammeisterschaft in der Saison 2017/2018 hatte der Brasilianer einen entscheidenden Anteil.

